طقس اليوم في البحرين "لطيف ومستقر"

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 20-9-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته

إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات

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حالة الطقس في البحرين

كشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حسن بوجه عام مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.





والرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا حلال النهار، مع التحذير من قوة سرعتها.



