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برشلونة يطمح بضم صفقات ذهبية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:01 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يعمل نادي برشلونة الإسباني، على النضال من أجل التعاقدات ذات المستوى الأعلى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في عام 2022.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن خوان لابورتا، أظهر بالفعل تفاؤلًا بالحصول على الموارد والقدرة على المنافسة في السوق، ويفكر بالفعل في القدرة على المنافسة بشكل أفضل في الميركاتو حتى لا يتأخر أكثر فيما يتعلق بمنافسيه.


كما يخطط لابورتا، في ضمان مستقبل النادي الكتالوني، بتمديد عقود النجوم الشباب، مثل بيدري جونزاليس وعثمان ديمبلي، وأنسو فاتي.


ووضع نادي برشلونة لنفسه هدفا بالتعاقد مع الثلاثي إيرلينج هالاند وبول بوجبا، وداني أولمو، في صيف عام 2022.


لكن هناك صعوبات قد تقف عائقا أمام خطة البارسا، حيث يبدو من الصعب على برشلونة الدخول في المزاد الذي سيحدث على اللاعب النرويجي، بالإضافة إلى التكلفة العالية للصفقة والتي لن تقل عن 90 مليون يورو، و 30 مليون راتب، علاوة على 20 مليون عمولة لـ وكيل أعمال اللاعب، الإيطالي مينو رايولا.


ومن الصعب على برشلونة على تحمل هذه الأرقام لكن لابورتا يأمل في إقناع هالاند وصديقه مينو رايولا.


كما يمتلك البلوجرانا، فرصة ذهبية لضم بوجبا، خاصة وأن الصفقة ستكون مجانية، ولن تكلف النادي سوى راتب اللاعب ومكافأة الانتقال بجانب عمولة رايولا.

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