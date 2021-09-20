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تعرف على دور رابطة أندية الدوري

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:03 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد زويد
حددت انتخابات رابطة الأندية اليوم الأحد أعضائها الخمسة، بانتظار عضوين يضيفهما اتحاد الكرة قبل الاجتماع الأول للرابطة يوم الأربعاء المقبل.


وفيما يلي نستعرض دور الرابطة كالآتي:
انتخابات الرابطة أقيمت وفق اللائحة القديمة لاتحاد الكرة، حيث أن اللائحة الجديدة والتي استفتت عليها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في نوفمبر الماضي لم تُنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن.
لذا، تحدد اللائحة الصادرة في 2017 أدوار الرابطة.

وييعتبر من اختصاصات الرابطة المبدئية التالي:
تشكيل لجنة لإدارة مسابقة الدوري.
إدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية والتلفزيونية والإعلانية المرتبطة بالدوري.
إدارة العوائد المالية للرابطة، وكيفية توزيعها على أندية الدوري.

التنظيم والإشراف على الأمور المالية الخاصة بالرابطة
تعديل لائحة الرابطة وإقرارها، بعد اعتماد الجمعية العمومية للرابطة لها، واعتماد اتحاد الكرة لها كذلك.


وتنص لائحة الرابطة على تشكيلها للجنة لإدارة المسابقة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة. تلك اللجنة مسؤولة عن وضع جدول الدوري مع مراعاة التزامات المنتخبات ومشاركات الأندية القارية.


كما توضح اللائحة كيفية توزيع العوائد المالية للأندية جراء حقوق البث، حيث يحصل اتحاد الكرة على 15% من تلك العوائد.


وتحصل الرابطة نفسها على نسبة لا تتعدى الـ 2% منها، وكذلك تحديد نسبة كل ناد من تلك الحقوق وتوزيعها في حالة البيع الجماعي، والحصول على نسبة كل ناد من الشركات الراعية في حال البيع المنفرد.


وكذلك، يحق للرابطة وضع ضوابط البث التلفزيوني من حيث الشروط والأحكام، والالتزامات الواقعة على كل ناد

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