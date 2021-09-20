"ارتفاع الحرارة ورياح".. ننشر تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل.





ارتفاع الحرارة

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن الطقس يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الخميس 23 سبتمبر، تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات مئوية





شبورة كثيفة

وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن السحب المنخفضة تظهر في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





نشاط للرياح

وتوقعت الأرصاد الجوية ان هناك نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.