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الأهلي "نمبر وان".. سجل المتوجين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
يستضيف استاد "برج العرب" في الأسكندرية، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، في اطار منافسات كأس السوبر المصري لموسم 2019 - 2020، مساء غدًا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والجيش في السوبر المصري

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، على استاد برج العرب.

وستذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا الثلاثاء، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتش الفضائية.


الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري

الأهلي يشارك في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 11 مرة، بينما حصل على مركز الوصيف 3 مرات، بينما يبحث طلائع الجيش عن التتويج باللقب للمرة الأولى بتاريخه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري عبر التاريخ:

  • الأهلي.. 11 لقبًا – 3 وصيفًا
  • الزمالك.. 4 ألقاب – 6 وصيفًا
  • المقاولون.. 1 لقب – 1 وصيف
  • حرس الحدود.. 1 لقب – 1 وصيف
واستطاعت 3 أندية التتويج بكأس السوبر المصري في أول مشاركة لها بالبطولة هم، الزمالك عام 2001، والأهلي عام 2003، وحرس الحدود عام 2009.

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