بعد ربع ساعة من فتح شباك التذاكر.. نفاذ كافة تذاكر حفل الهضبة بالأردن





نفذت بالكامل تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته في في واحة إيالا بخليج العقبة بالأردن خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بعد ربع ساعة فقط من فتح شباك التذاكر.



ولاحظ جمهور الهضبة ارتفاع سعر تذاكر الحفل لتزيد أضعاف مضاعفة عن أسعار باقي المطربين، وقد نفذت جميع التذاكر قبل طرحها حيث بيعت عن طريق الحجز المسبق فقط والأفضلية في البيع كانت لسكان مدينة الحفل.



في سياق آخر تألق "الهضبة" عمرو دياب، منذ أيام في حفل غنائي خاص لصالح إحدى الشركات العقارية، داخل إحدى الفنادق الضخمة في القاهرة.



قدم دياب، لجميع الحاضرين مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة مثل "شوقنا، قدام مرايتها، أماكن السهر، يوم تلات، يا أنا يا لأ، أحلى ونص"، وذلك وسط تصفيق حاد وهتافات الجمهور.



