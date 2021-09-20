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تعرف على موعد عرض مسرحية "نجوم عز الضهر"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:04 م
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
بسمة عادل
تشارك الفنانة سميرة عبد العزيز حالياً في مسرحية "نجوم عز الضهر"، والذي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات صحفية لها:"أنها سعيدة بعودتها إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب سنوات". 

وتابعت قائلة: أن عرضها قريباً وأن العمل مع الفنان محمد صبحي رائع وممتع وتتمنى أن تتعاون معه مرة أخرى.

ويشارك في المسرحية عدد كبير من الفنانين هم سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

الكلمات المفتاحية

نجوم عز الضهر محمد صبحي سميرة عبد العزيز

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