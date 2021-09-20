تعرف على موعد عرض مسرحية "نجوم عز الضهر"

تشارك الفنانة سميرة عبد العزيز حالياً في مسرحية "نجوم عز الضهر"، والذي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.



وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات صحفية لها:"أنها سعيدة بعودتها إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب سنوات".



وتابعت قائلة: أن عرضها قريباً وأن العمل مع الفنان محمد صبحي رائع وممتع وتتمنى أن تتعاون معه مرة أخرى.



ويشارك في المسرحية عدد كبير من الفنانين هم سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.