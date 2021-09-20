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"قراءة فاتحة".. كشف ملابسات خطوبة طفلي الحوامدية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:05 م
الخطوبه
الخطوبه
إيمان عبد العاطي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية لحفل خطوبة لطفلين بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.


بالفحص تبين قيام كلٍ من أحد الأشخاص، مقيم بالحوامدية والد طفلة عمرها "15 "، وربة منزل مقيمة بذات العنوان والدة طفل عمره " 15" بالإتفاق على "قراءة الفاتحة" للطفلين على أن يتم الزواج رسميًا عقب بلوغهما السن القانونية، وأن ما تم من مراسم الخطوبة ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهلية منذ ولادة الطفلين حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة.


تم إتخاذ التعهد اللازم على الأهلية بحسن رعاية الأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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