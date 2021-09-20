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ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:05 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
ضبط (1135) قضية تموينية
ونجحت شرطة التموين في ضبط (1135) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (4،88 طن لحوم – كبدة مستوردة) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.
شرطة التموين
وتمكنت شرطة التموين من ضبط ( 3،24 طن مفروم ومقطعات لحوم – مقطعات دواجن) مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3850 طن أرز شعير – 502،710 طن أرز أبيض) معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير فى خواصها الطبيعية، يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة ( أمين مخزن مضرب أرز) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 8 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 4 طن هوالك بسكويت) بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، لإعادة تدويرها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (6،6 طن "سكر – أرز" – 120 عبوة "زيت تموينى") مُخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بــ (75800 جنيهًا)، وضبط (مالك مخبز بمحافظة سوهاج) وبحوزته (1،6 طن سكر تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية الذكية، قام بتجميعها لإستخدامها فى عملية الإنتاج وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. قدرت قيمتها بـ 13600 جنيهًا.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة) وبحوزته (10 طن أسمدة زراعية مُدعمة) معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية (35000 جنيهًا ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وضبط (2،5 طن أعلاف حيوانية – أرز أبيض) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات حوادث تحريات

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