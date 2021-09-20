روسيا تسجل 19744 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 19744 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و778 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، 19744 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق)، ما يسجل تراجعا.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنه تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (2469 حالة)، وفي ثاني أكبر مدينة روسية، بطرسبورغ (1137 حالة)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1098).