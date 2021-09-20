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محافظ المنوفية يحيل استشاري لجنة التظلمات بملف التصالح وعدد من المختصين بالشهداء للنيابة العامة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:07 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
سناء عثمان

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس الاستشاري عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لاستغلال منصبه في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدي علي خطوط التنظيم، كما استغل منصبه كعضو بلجنة التظلمات في تقديم تقرير استشاري عن ملف التصالح الخاص به مخالفًا للأعمال المنفذة.

كما كلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لاستبعاده وتعيين مهندس آخر فورًا وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة.

هذا وقد قرر محافظ المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء لجنة التظلمات للنيابة العامة للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وعدم المتابعة الجيدة وتخاذلهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير، جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ( التفتيش الهندسي) بالديوان العام وما يحويه التقرير من مخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

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