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حارس الزمالك السابق يعلن انتقاله إلى الاتحاد السكندري

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:06 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أمل الحلفاوي
أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، والزمالك السابق، انضمامه بشكل رسمي لصفوق نادي الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.


وأوضح عبدالمنصف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، "تم إبلاغي اليوم بأن محمد مصيلحي اتفق مع ماجد سامي بشأن انضمامي للاتحاد السكندري، وسيتم إعلان انتقالي للنادي السكندري بشكل رسمي خلال ساعات".


واستكمل، "سعيد بالانضمام لنادي الاتحاد السكندري، خاصة في ظل وجود حسام وإبراهيم حسن".

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