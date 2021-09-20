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محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:08 م
المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي

صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإنه تم "أمس الاحد" إزالة 42 حالة تعد بقرية الحيبة مركز الفشن منها: 17 حالة تعد على أملاك دولة والنيل ببناء مخالف وأعمال ردم و25 حالة تعد بزراعات غير جادة، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 237 حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18فيما تتواصل الحملات طبقًا للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي بدأت "13 سبتمبر الجاري" ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر" في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.
ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة
وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أوالزراعات غير الجادة.

ولفت إلى أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)
محافظ بني سويف: إزالة 237 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (صور)

الكلمات المفتاحية

حملات إزالة إزالة تعديات إزالة

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