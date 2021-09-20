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الغندور يكشف حقيقة خلافه مع عصام عبدالفتاح

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:08 م
الغندور
الغندور
أمل الحلفاوي
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، حقيقة وجود خلاف بينه وبين عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد.


وأكد الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"،  "الحديث عن وجود خلاف حاليًا بيني وبين عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد غير صحيح".


وتابع، "الحصول على رخصة الـVAR يتطلب عدد ساعات معينة بالنسبة للحكم خلال أسبوعين، وتم تقسيم الحكام على 3 مجموعات من أجل الحصول علي رخصة الـVAR خلال 28 يوم".

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