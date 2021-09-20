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للصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق سكنية بمدينة بني سويف

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:12 م
الكهرباء
الكهرباء
احمد فتحي الدسوقي

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الاثنين، أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف، غدا الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة بمغذى المخبز الآلى، مما يستلزم قطع الخدمة عن 4 مناطق سكنية بمدينة بني سويف، هي: شارع على عبد الحميد، وشارع إلهامي بالحميات، وشارع الإدارة الهندسية، وشارع الروضة.

وإذ يتقدم قطاع كهرباء بنى سويف، بإعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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