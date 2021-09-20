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رسمياً.. تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:12 م
بطولة خليجي 25
بطولة خليجي 25
وكالات
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أنه تقرر خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الاثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير 2023 .

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت: "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد."

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قد قرر في نهاية مايو الماضي إقامة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعما لمدينة البصرة لتنظيمها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، في مايو الماضي، أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من  يناير 2022".

وأضافت في بيان رسمي حينذاك :"تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له".

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