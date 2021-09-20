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وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:13 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الإختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا لنيل شرف الإنضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالى لإختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية 2021 بواسطة مدير الكلية الحربية، كما قام بالإطلاع عن طريق الفيديو كونفرانس على مراحل سحب وإستلام الملفات وكذلك منظومة العمل بالقومسيون الطبى وموقف الإختبار الرياضى وموقف قفزة الثقة.

كما قام القائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق وناقش عدد من الطلبة المتقدمين فى أسلوب الإختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من إجتياز الإختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.

كما تفقد القائد العام لجان القومسيون الطبى وما تضمنته من عيادات طبية والذى ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والإستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقًا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية، وقام بالمرور على إختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لإنتقاء أفضل العناصر بناءًا على المعايير القياسية المقررة للإلتحاق.

وفى ختام الجولة التفقدية تناول القائد العام للقوات المسلحة وجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية موجهًا الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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وزير الدفاع المعهد الفني الكلية الحربية القوات المسلحة الجيش

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