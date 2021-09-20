الداخلية تكشف لغز اختطاف طفل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكى يقوم بخطف طفل من أمام منزله بكفر الشيخ.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خطف طفل من أمام منزله من قرية محلة أبو على دائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ)، يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكى يقوم بخطف طفل من أمام منزله ووجود سيدة وطفلين بجوار السيارة، وفرار قائدها هاربًا بالطفل.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (صاحب محل دواجن - مقيم بالقاهرة) بالحضور لرؤية أبنائه من زوجته المتوفية، والمقيمين لدى جدتهم لوالدتهم بذات القرية وفى حضانتها، وعقب إنتهاء الزيارة غافل المذكور الجدة واصطحب أحد أبناؤه (5 سنوات ) وفر هاربًا بالسيارة، وذلك أثناء تواجد الجدة وكريمتيه الأخرتين (سن 12، 8) بجوارها، ولدى محاولة الجدة اللحاق به، لم تتمكن وسقطت أرضًا.