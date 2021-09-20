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دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:14 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان "منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم وذلك طبقًا للتوقيتات التالية:

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18- 2021923

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18- 2021927

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 – 2021923

تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وردًا على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين.

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