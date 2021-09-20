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اتحاد الإعاقات الذهنية يحذر من استخدام شعاره الرسمي وشعار احتفالية "قادرون باختلاف"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:13 م
اتحاد الاعاقات الذهنية
اتحاد الاعاقات الذهنية
الفجر الرياضي

حذر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، من استخدام شعار الاتحاد الرسمي، أو شعار احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ينظمها في 24 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية وبحضور فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، المشهر برقم (٢٣٠لسنة ٢٠١٤) باللجنة الأوليمبية المصرية، اليوم الإثنين، أنه الجهة الوحيدة المالكة للعلامة التجارية "قادرون باختلاف" لافتا إلى أنه يحذر الكافة، من المساس بأي شكل من الأشكال بالعلامة التجارية أو الشعار التجاري الخاص بها، أو بالاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بجميع مقوماته ومكوناته، ويحذر الاتحاد، من الادعاء بأي شكل من الأشكال، بوجود أي علاقة لأي أشخاص أو كيانات أخرى، بهذا الشعار والإسم التجاري، حيث إنهما مودعان لدى مكتب العلامات التجارية المصري، التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ويتمتعان بالحماية القانونية.

وأكد الاتحاد، أنه رصد في الفترة الأخيرة، بعض الأشخاص والكيانات، التي تستغل شعار الاتحاد وقادرون باختلاف، والعلامات التجارية الخاصة بهما، وتحاول تضليل بعض الجهات للحصول على دعم ورعاية مالية منهم،  وسيقوم الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم لحفظ حقوقه.

وأكد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، في بيانه، أن أي تعرض لهذه العلامة التجارية أو الشعار، سيضع مرتكبه تحت طائلة المسئولية المدنية والجنائية، وفقاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية رقم 82 لسنة 2002.

يذكر أن الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ينظم الاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وشهدت نجاحا مدويا، خلال نسختيها الأولى والثانية، وخرجت بتوصيات هامة في جميع المجالات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

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