صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع مهاجم وست هام ميشيل أنطونيو، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.









ويأتي في الوصافة البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جيمي فادري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو برصيد 3 أهداف لكل منهم.









جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1- محمد صلاح 4 أهداف

2- برونو فيرنانديز 4 أهداف

3-ميكائيل أنطونيو 4 أهداف

4- إسماعيل سار 3 أهداف

5- جيمي فاردي 3 أهداف

6- كريستيانو رونالدو 3 أهداف

7- روميلو لوكاكو 3 أهداف