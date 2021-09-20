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صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:16 م
الفجر الرياضي
تصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع مهاجم وست هام ميشيل أنطونيو، وبرونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.
ويأتي في الوصافة البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جيمي فادري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو برصيد 3 أهداف لكل منهم.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- محمد صلاح 4 أهداف
2- برونو فيرنانديز 4 أهداف
3-ميكائيل أنطونيو 4 أهداف
4- إسماعيل سار 3 أهداف
5- جيمي فاردي 3 أهداف
6- كريستيانو رونالدو 3 أهداف
7- روميلو لوكاكو 3 أهداف