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منة فضالي توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:20 م
منة فضالي
منة فضالي
أروي حمدي
تشارك الفنانة منه فضالي جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علقت منة على الصور قائلة "أصبحت الحياة أسهل بكثير عندما قررت أترك بعض الناس يسيئون فهمي".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حالياً في فيلم "في القلب" وهو من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم).

الكلمات المفتاحية

منة فضالي فيلم في القلب

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