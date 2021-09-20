مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته"

قال مدير وكالة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى مطورة حديثًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور، مما يؤكد كيف تواصل توسيع قدراتها العسكرية وسط جمود في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، الإثنين، إن صواريخ كروز، التي كانت قيد التطوير لمدة عامين، أظهرت قدرة على إصابة أهداف على بعد 1500 كيلومتر (932 ميلا) خلال اختبارات الطيران يومي السبت والأحد. وأشادت كوريا الشمالية بصواريخها الجديدة باعتبارها "سلاحًا استراتيجيًا ذا أهمية كبيرة" يلبي دعوة الزعيم كيم جونغ أون لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، مما يعني ضمنيًا أنه تم تطويرها بقصد تسليحها برؤوس حربية نووية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا لمقذوفة أطلقت من شاحنة إطلاق وصاروخ على ما يبدو بأجنحة وزعانف لذيل يتحرك في الهواء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الجيش يحلل عمليات الإطلاق الكورية الشمالية بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية وكورية جنوبية. وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ إنها تراقب الوضع مع الحلفاء وأن نشاط كوريا الشمالية يعكس استمرار التركيز على "تطوير برنامجها العسكري والتهديدات التي تشكلها على جيرانها والمجتمع الدولي". وقالت اليابان إنها "قلقة للغاية".