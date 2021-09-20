Advertisements

مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:25 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

قال مدير وكالة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى مطورة حديثًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو أول نشاط اختبار معروف لها منذ شهور، مما يؤكد كيف تواصل توسيع قدراتها العسكرية وسط جمود في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

 

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، الإثنين، إن صواريخ كروز، التي كانت قيد التطوير لمدة عامين، أظهرت قدرة على إصابة أهداف على بعد 1500 كيلومتر (932 ميلا) خلال اختبارات الطيران يومي السبت والأحد. وأشادت كوريا الشمالية بصواريخها الجديدة باعتبارها "سلاحًا استراتيجيًا ذا أهمية كبيرة" يلبي دعوة الزعيم كيم جونغ أون لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، مما يعني ضمنيًا أنه تم تطويرها بقصد تسليحها برؤوس حربية نووية.

 

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا لمقذوفة أطلقت من شاحنة إطلاق وصاروخ على ما يبدو بأجنحة وزعانف لذيل يتحرك في الهواء.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الجيش يحلل عمليات الإطلاق الكورية الشمالية بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية وكورية جنوبية. وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ إنها تراقب الوضع مع الحلفاء وأن نشاط كوريا الشمالية يعكس استمرار التركيز على "تطوير برنامجها العسكري والتهديدات التي تشكلها على جيرانها والمجتمع الدولي". وقالت اليابان إنها "قلقة للغاية".

أخبار تهمك

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

برشلونة يطمح بضم صفقات ذهبية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

البنك الأهلي يطلب ضم صفقة الزمالك الجديدة على سبيل الإعارة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

01:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements