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الأهلي يعلن مدة غياب نجمه

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، أن إصابة محمود متولي مدافع الفريق غير مقلقة على الإطلاق، وسوف يعود إلى التدريبات بعد أسبوعين.

نجم الأهلي يعود للتدريبات بعد أسبوعين

وقال شوقي في تصريحات صحفية: "إصابة محمود متولي غير مقلقة ويعود للتدريبات بعد أسبوعين من الآن".

وتابع: "متولي اشتكي من التهابات في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا لكن الأمر لا يدعو للقلق وهناك تحسن في حالته واللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي فقط حتي يتعافي تماما من هذه الإصابة.

وكان من المقرر أن يشارك محمود متولي أمام بتروجت في المباراة الودية التي ضمن فترة الإعداد لكن تم استبعاده لشعوره ببعض الآلام.

الكلمات المفتاحية

محمود متولي رياضة الاهلي اخبار الرياضة اخبار الاهلي

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