Advertisements

السعودية أكبر مصدر للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر

حافظت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على ترتيبها كأكبر مورد للخام إلى الصين في أغسطس2021 للشهر التاسع على التوالي، بالتزامن مع تقليص كبار المنتجين لتخفيضات الإنتاج.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، وفقاً لما نقلته "رويترز"، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي إلى الصين بنسبة 53% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي؛ لتبلغ 8.06 مليون طن أو ما يعادل 1.96 مليون برميل يومياً.

وبلغت صادرت النفط السعودية للصين 1.58 مليون برميل يومياً في شهر يوليو 2021، و1.24 مليون برميل يومياً في أغسطس من العام 2020.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام من روسيا عند 6.53 مليون طن في أغسطس، أو 1.59 مليون برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أوبك +، في يوليو الماضي، تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً إضافيين، بإضافة 0.4 مليون برميل يومياً في الشهر من أغسطس حتى ديسمبر 2021.

وزاد إنتاج أوبك في يوليو بمقدار 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 15 ساعة

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يطمح بضم صفقات ذهبية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

البنك الأهلي يطلب ضم صفقة الزمالك الجديدة على سبيل الإعارة

منذ ساعتين و 49 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

01:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements