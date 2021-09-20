السعودية أكبر مصدر للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي





حافظت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على ترتيبها كأكبر مورد للخام إلى الصين في أغسطس2021 للشهر التاسع على التوالي، بالتزامن مع تقليص كبار المنتجين لتخفيضات الإنتاج.





وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، وفقاً لما نقلته "رويترز"، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي إلى الصين بنسبة 53% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي؛ لتبلغ 8.06 مليون طن أو ما يعادل 1.96 مليون برميل يومياً.





وبلغت صادرت النفط السعودية للصين 1.58 مليون برميل يومياً في شهر يوليو 2021، و1.24 مليون برميل يومياً في أغسطس من العام 2020.





واستقرت واردات الصين من النفط الخام من روسيا عند 6.53 مليون طن في أغسطس، أو 1.59 مليون برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.





وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أوبك +، في يوليو الماضي، تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً إضافيين، بإضافة 0.4 مليون برميل يومياً في الشهر من أغسطس حتى ديسمبر 2021.





وزاد إنتاج أوبك في يوليو بمقدار 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً.



