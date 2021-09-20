تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





موعد ثاني مبارايات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا





ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الباريسي.





ويتواجد العملاق الفرنسي في المجموعة الأولى والتي تضم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - كلوب بروج البلجيكي.





وكان البي اس جي افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جان بريدل".





على الجانب الآخر افتتحت كتيبة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، البطولة بفوز عريض على لايبزيج بسداسية خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإتحاد" معقل النادي الإنجليزي.





ويحتل مانشستر سيتي صدراة المجموعة بثلاث نقاط، بينما يتواجد البي اس جي ثانيا برصيد نقطة واحدة.





جدير بالذكر أن النادي الفرنسي استطاع حسم قمة الجولة السادسة لصالحه بعد تغلبه على اولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.



