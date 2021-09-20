



يحل فريق الهلال، ضيفا ثقيلا على حساب الشباب، يوم 23 سبتمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين





وحقق فريق الهلال الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الشباب مع ضمك بنتيجة هدف لكل فريق.





وستقام المباراة بين فريقي الهلال والشباب في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



