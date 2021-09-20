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1.6 مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت خلال الربع الأول

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
سجل الحساب الجاري لدولة الكويت فائضاً بنحو 1.6 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل فائض بقيمة 3.65 مليار دينار تقريباً في الربع السابق، بانخفاض قدره 2.05 مليار دينار بنسبة 56.2%.

بحسب تقرير بنك الكويت المركزي الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، يأتي انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة لانخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب بنحو 2287.4 مليون دينار وبنسبة 25.9% مقارنةً بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6% مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.

ويُبين الحساب الجاري خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل.

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