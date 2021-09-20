موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

يلتقي فريق النصر، مع فريق الباطن، يوم 23 سبتمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفريق الأصفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

وستقام المباراة بين فريقي النصر والباطن في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وتلقى النصر هزيمة ثقيلة أمام اتحاد جدة المحترف في صفوفه لاعبنا الدولي أحمد حجازي في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



