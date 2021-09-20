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بالرابط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 في هذا الموعد

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
نقدم في السطور التالية، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، حيث يبحث عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، من جانب وزارة التربية والتعليم. 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني2021، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ما هو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021؟

أكد الدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري على نفس رابط النتيجة الأصلي.

ما هو رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021؟

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني2021، عبر موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وإدخال رقم الجلوس، ومعرفة النتيجة.

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