برلمانية: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج تمد جسور الثقة





ثمنت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمه للغاية الأن خاصة في ظل خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج.

سياسة واضحة المعالم

وأشارت عبدالحليم، خلال البيان الصادر له، إلى أن الاهتمام بأوضاع المصريين العاملين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها، بات سياسة واضحة المعالم تتبعها الدولة المصرية، تستهدف من خلالها ربط أبنائها بالخارج بوطنهم مصر بصورة أكبر وأقوى.

فرصة فريدة من نوعها

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الوثائق فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون فى الخارج، فضلا عن تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة، بالإضافة إلى مد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة.