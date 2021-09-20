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موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:28 م
موسيماني
موسيماني
محمود دياب
استقر بيستو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم الفريق خلال مواجهة نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.

مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

ويلتقي النادى الأهلى مع نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بـ محمد شريف كمهاجم أساسي خلال مواجهة الفريق العسكري.

ويواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات الجماعية، على ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا لخوض مواجهة طلائع الجيش المرتقبة.

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موسيماني محمد شريف بين الأهلي وطلائع الجيش الاهلي

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