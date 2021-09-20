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بعد زيارتها للبنان..نادية الجندي توجه رسالة لـ نوال الزغبي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:31 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
نادين نجدي



وجهت النجمة نادية الجندى، رسالة للنجمة اللبنانية نوال الزغبى، وذلك بعد زيارتها للبنان ، لتسلمها جائزة الميوركس دور، كانت تعبر فيها إنها إشتاقت لها.


فنشرت نادية تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، وقالت فيها: "حبيبة قلبي وحشتيني كان نفسي أشوفك والله"،، وردت عليها نوال قائلة "وانتي أكتر والله" .

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبى كليب أغنية "عقلي وقف" إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

الكلمات المفتاحية

نوال الزغبي نادية الجندي مصرلبنان لبنان الفجر الفني

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