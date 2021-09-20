بعد زيارتها للبنان..نادية الجندي توجه رسالة لـ نوال الزغبي







وجهت النجمة نادية الجندى، رسالة للنجمة اللبنانية نوال الزغبى، وذلك بعد زيارتها للبنان ، لتسلمها جائزة الميوركس دور، كانت تعبر فيها إنها إشتاقت لها.





فنشرت نادية تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، وقالت فيها: "حبيبة قلبي وحشتيني كان نفسي أشوفك والله"،، وردت عليها نوال قائلة "وانتي أكتر والله" .



يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبى كليب أغنية "عقلي وقف" إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.