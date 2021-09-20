Advertisements

رحيل كريستيانو يؤثر على يوفنتوس

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:30 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
عندما علم مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، برغبة المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ناديه في الشهر الماضي قال "الحياة تستمر" لكن حال الفريق الآن ينتقل من سيء إلى أسوأ بعد خوضه أربع جولات في موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد انتقال النجم البرتغالي.

رحيل كريستيانو يؤثر على يوفنتوس

وانقسم رد الفعل في تورينو على رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي فريقه السابق.

ورغم أنه كان على رأس قائمة هدافي النادي في كل موسم أمضاه في صفوفه، فإن كثيرين لم يسعدهم وجوده في التشكيلة بالنظر لما كلفه من أموال تتمثل في راتبه الكبير ومطالبه الخاصة بأن يكون دوماً الشخص الأهم على أرض الملعب.

لكن وبعد أربع مباريات في غياب رونالدو يقبع أنجح أندية الدوري الإيطالي في منطقة الهبوط دون أن يعرف طعم الفوز خلال موسم الدوري حتى الآن.

وتعادل يوفنتوس 1-1 مع ميلان الأحد ليفشل الفريق في تحقيق أي فوز في أول أربع جولات من الموسم للمرة الرابعة فقط طوال تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 1961-1962.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن النادي وصل إلى "الحضيض" بينما وصفت صحيفة توتوسبورت الصادرة في تورينو الوضع في النادي بأنه "أزمة".

وشعر جمهور يوفنتوس بالقلق بصفقة خاصة بعد أول ثلاث مباريات لفريقهم هذا الموسم بسبب عدم قيام لاعبيه بهجمات قوية على مرمى الخصوم.

وخسر يوفنتوس 1-0 في مباراته الأولى على أرضه في مواجهة الوافد الجديد إمبولي دون أن يهدد مرمى المنافس مطلقا تقريباً.

وبعد ذلك خسر الفريق أمام نابولي لكن فريق المدرب أليجري يبدو أنه حقق انتفاضة في مواجهة ميلان الأحد عندما بدأ المباراة بقوة وأحرز هدف السبق بعد مرور أربع دقائق بعد هجمة مرتدة متقنة.

وحافظ يوفنتوس على تقدمه وتفوقه تماماً في الشوط الأول وبدأ قريباً من تألقه المعهود بفضل تألق باولو ديبالا في قيادة خط الهجوم.

لكن الأداء والتألق تراجع في الشوط الثاني وبدأ يوفنتوس يفقد الكرة كثيراً وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن أحرز أنتي ريبيتش هدف التعادل لميلان الذي سنحت له أكثر من فرصة للفوز بعد ذلك رغم وجود المدافعين الكبيرين جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

وقال دانيلو مدافع يوفنتوس بعد المباراة "المشكلة في رأيي نفسية أكثر من كونها تتعلق باللياقة البدنية.

"في هذه اللحظات لا نستطيع الضغط أو التحرك دفاعيا كوحدة متكاملة. ولا نمرر الكرة بسرعة بما يكفي وهذا بالتأكيد جانب نحتاج لتحقيق التحسن فيه".

وأضاف دانيلو "علينا التركيز فقط على مهمتنا وتقدمنا وليس على ما تقوم به الفرق الأخرى. ولو استطعنا اللعب بمستوانا المعهود فسيكون بوسعنا التقدم في قائمة ترتيب الفرق".

لكن استعادة لقب الدوري سيكون بالتأكيد مهمة صعبة للغاية.

الكلمات المفتاحية

مواجهة ميلان كريستيانو رياضة ديبالا في الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ 9 دقائق

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رحيل كريستيانو يؤثر على يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعلن مدة غياب نجمه

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كيليني يعلق على صفقة رونالدو واحتمالية عودة بونوتشي

حوار | بطل مونديال 2006: أتوقع استمرار تألق صلاح.. ولهذا السبب بحثت عن وظيفة في "لينكد إن"

كريستيانو رونالدو يثير الجدل في إيطاليا

درس أياكس يفضح عجز يوفنتوس التكتيكي

حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس

يوفنتوس يستعيد الصدارة بعد فوزه على تورينو في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

02:28 م

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements