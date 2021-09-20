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3 تحذيرات من الموجة الرابعة لكورونا بمصر.. اعرفها

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:32 م
تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين
محمد العطار

وجه عدد من المختصين عدة تحذيرات بشأن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر خاصة مع دخول البلاد الموجة الرابعة الوباء.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


انخفاض الإصابات بعد أكتوبر
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية إن الموجة الرابعة "التي نمر بها حاليًا" تصل إلى ذروتها في أكتوبر المقبل وبناء عليه ستشهد إصابات "كورونا" ارتفاعًا حتى شهر أكتوبر ثم ستعود لتنخفض كما كانت.

الوفيات أقل بالموجة الرابعة
كما قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية كان متوقعًا، ولكن عدد حالات الوفاة سيكون أقل من الموجات السابقة، في ظل حصول الكثير من المواطنين على لقاح كورونا.


وفي تصريحات تليفزيونية تابعت الدكتورة نهى عاصم أن إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة ستكون متزايدة، ولكن الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي وعدد الوفيات سيكون أقل من الموجات السابقة.

الذروة تستمر 3 أسابيع
وفي نفس السياق، قالت تقارير إن هناك توقعات بتواصل الارتفاع في عدد الإصابات حتى تصل إلى ذروتها في مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الذروة سوف تستمر لمدة 3 أسابيع.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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