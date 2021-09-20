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بشار الجواد يفوز بجائزة أنجح أغنية عن "تي را را" في الموركس دور

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:32 م
بشار الجواد
بشار الجواد
الفجر الفني


نال النجم الشاب بشار الجواد جائزة أنجح أغنية عن "تي را را" في حفل الموركس دور بدورته العشرين ، وقدم خبير التسويق خالد آغا والنجمة كريستينا صوايا الجائزة لبشار على هذه الأغنية التي حققت نجاحاً باهراً.

وفي كلمته قال خالد آغا ان هذا العمل كان من أنجح الإصدارات الموسيقية في السنة الماضية واحتل مواقع التواصل الاجتماعي والـ"Story" وهو يستحق هذا التكريم ، في حين أكدت صوايا ان كلمات الأغنية تنطيق على وضعنا الحالي .

بشار استلم الجائزة وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً ان هذه الجائزة كانت حلم بالنسبة له ولم يكن يتوقع ان يحقق كل هذا النجاح وان ينال هذا التكريم من أول أغنية خاصة به ، ووسط تفاعل كبير من الحاضرين قدم بشار هذه الأغنية الهيت مع أجواء استعراضية تظهر الرؤية التي يعتمدها بشار في أعماله .

أغنية " تي را را" من كلمات وألحان زياد جمال بالتعاون مع الدي جي Always April و إنتاج يونيفرسال ميوزك مينا.

الكلمات المفتاحية

تي را را بشار الجواد

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