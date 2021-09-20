"الفجر" يخترق الأسوار الشائكة في الإسماعيلي.. ماذا يحدث داخل الدراويش؟

شهدت الساعات القليلة الماضية قلق كبير داخل النادى الإسماعيلي حول مستقبل الصفقات الصيفية التي يبرمها مسئولو القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويرى مشجعو الدراويش أنه من المفترض إبرام بعض الصفقات خلال الساعات القادم لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادى، وذلك عقب الأداء السئ الذي قدمه الفريق خلال بطول الدوري العام للموسم الماضي.





- أين الصفقات؟





يظل سؤال أين الصفقات هو السؤال الأهم لدى مشجعي وعشاق القلعة الصفراء لرغبتهم في مواصلة المنافسة على التواجد داخل المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة وحصد بطولة بعد غياب طال لسنوات عديدة؛ وكان الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قد تعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة وعصام صبحي مدافع الجبهة اليمني لفريق مصر المقاصة.





ويستعد مسئولو الإسماعيلي للتعاقد مع عمرو الحلواني لاعب أسوان خلال الفترة المقبلة بعد فرمان طلعت يوسف والذي أصدره عقب اجتماعه مع اللجنة الفنية للدراويش مساء السبت الماضي.





وكان طلعت يوسف قد رفض التعاقد مع باولن فوافي لاعب مصر المقاصة لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لما قدمه من مستوى سئ خلال الموسم الماضي.





ويستعد الإسماعيلي لإجراء بعض الصفقات خلال الساعات القادم لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بناءاً على طلبات طلعت يوسف المدير الفني الحديث للإسماعيلي.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن مسئولى بيراميدز عرضوا على الإسماعيلي الحصول على خدمات جون أنطوي وإبراهيم حسن مقابل التعاقد مع باهر المحمدى خلال الفترة المقبلة.





- ماذا يحدث داخل الإسماعيلي؟





شهدت الفترة الأخيرة تساؤل مجموعة كبيرة من مشجعي وعشاق كرة القدم المصرية والعربية عن الحاله التي وصل إليها الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة بعد عدم وجود رغبة لدى اللاعبين وبعض المديرين الفنين في تولي القيادة الفنية للدراويش أو اللعب بصفوف فريقه.





ولكن عند سؤال البعض تجد أن الجميع يشكو من عدم الاستقرار داخل القلعة الصفراء وعدم تنفيذ بعض الوعود التي وعدت إليهم مما جعل الجميع لا يريد البقاء داخل الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة.





- ماذا سيفعل الإسماعيلي؟





يحاول مسئولو الإسماعيلي واللجنة الفنية للدراويش بقيادة على أبو جريشة في إبرام بعض الصفقات خلال الساعات القادم لانهاء ملف الصفقات الصيفية والحفاظ على قوام الفريق.





ويسعى مسئولو الدراويش في الحفاظ على نفسية اللاعبين وتجهزهم جيدًا قبل بداية منافسات بطولة الدوري للموسم الجديد.



