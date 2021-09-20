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مصادر روسية: منفذ الهجوم في جامعة بيرم لا يزال حيا ويتلقى العلاج في المستشفى

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:45 م
قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية
وكالات

أكدت مصادر روسية، اليوم الاثنين، أن منفذ الهجوم في جامعة بيرم لا يزال حيا ويتلقى العلاج في المستشفى

 

وقدأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، بمقتل المهاجم في حادثة جامعة سيبيريا بروسيا.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام روسية، سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة في مدينة بيرم بسيبيريا.

 

وفي سياق آخر، اكتشف المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، شخصين في سيبيريا، يشتبه بقيامهما بتجنيد أنصار لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.

 

الكلمات المفتاحية

مقتل المهاجم روسيا حادث اطلاق نار

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