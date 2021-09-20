بتخفيضات تصل لـ 25%.. التموين تعلن أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

قال محمد كمال، مدير مجمع عرابي الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، إن المجمعات الاستهلاكية تقوم بدور كبير لتوفير كافة المنتجات للمواطنين من خضروات وفاكهة وبقالة وأسماك ولحوم، بالإضافة إلى صرف التموين ونقاط الخبز، مؤكدًا أن المجمعات الاستهلاكية أصبحت تضاهي "الهايبرات" الكبيرة.



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن أسعار الخضروات في المجمعات الاستهلاكية أقل من الأسواق بـ 20- 25%، حيث يتراوح سعر الطماطم من 7-8 جنيهات، والبطاطس بـ 7-8 جنيهات، والبصل بـ 5 جنيهات، والخيار بـ 6.5 جنيه، والفلفل الألوان بـ 20-22 جنيه، والبامية من 12-15 جنيه، والكوسا من 6-8 جنيهات، والجزر بـ 8.5 جنيهات، والفلفل البلدي بـ 5 جنيهات، والباذنجان من 6-6.5 جنيهات.



وأكد مدير مجمع عرابي الاستهلاكي التابع لوزارة التموين، أن الإقبال على المجمعات الاستهلاكية من المواطنين منقطع النظير.

