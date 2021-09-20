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"المرأة عبر العصور".. دورة تدريبية تفاعلية بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:56 م
تفاصيل الدورة
تفاصيل الدورة
دينا حسن- محمد رجب
تنظم مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية تفاعلية مجانية تحت عنوان: «المرأة عبر العصور»، بدءًا من غدًا 21 إلى 23 سبتمبر 2021، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
  ثلاث محاضرات
وتتضمن الدورة التدريبية ثلاث محاضرات على مدار ثلاثة أيام، يلقيها كل من الدكتور حسين عبد البصير مدير إدارة متحف الآثار والقائم بأعمال مدير مركز زاهي حواس للمصريات، والدكتور جلال رفاعي أخصائي النشر والقائم بأعمال نائب مدير متحف الآثار، والدكتور كريم حمزة المتخصص في الآثار الإسلامية.
دور المرأة الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة
تتناول المحاضرات دور المرأة الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني ثم الإسلامي. ويختتم المشاركون الدورة بزيارة ميدانية لمكتبة الإسكندرية للتعرف على مختلف أقسامها وأهم مقتنياتها، بالإضافة إلى القيام بجولة علمية متخصصة داخل متحف الآثار كتطبيق عملي.
تُبث الدورة عبر صفحة متحف الآثار على موقع فيسبوك: «Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum»، ويمكن المشاركة فيها من خلال الروابط التالية، أو بإدخال بيانات الاجتماعات الموضحة أدناه على موقع bibalex.webex.com.
-المحاضرة الأولى (21 سبتمبر 2021). رابط الاجتماع:
https:bibalex.webex.combibalexj.php?MTID=mbf35b70339de7c48976c9e1225e5bc21
رقم الاجتماع:23695698213 كلمة السر: T9rB
-المحاضرة الثانية (22 سبتمبر 2021). رابط الاجتماع:
https:bibalex.webex.combibalexj.php?MTID=ma6359c72245f664b0abe67b70576c825
رقم الاجتماع: 23649918085 كلمة السر: T9rB
-المحاضرة الثالثة (23 سبتمبر 2021). رابط الاجتماع:
https:bibalex.webex.combibalexj.php?MTID=mc592510042b55f26ae66ca511c66e9e9
رقم الاجتماع: 23722378965 كلمة السر: T9rB

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ندوة مكتبة الإسكندرية المرأة عبر العصور

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