انتحار طالب طب من أعلى كلية الطب بجامعة مصر.. والتحريات: "منطوي"

أقدم طالب جامعي على الانتحار قفزا من أعلى مبنى كلية الطب بجامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من علو، بجامعة مصر.



اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة للوقوف على ملابساتها.



وبالفحص والمعاينة تبين أن طالبا في الفرقة الثانية بكلية الطب يبلغ من العمر 20 سنة دلف إلى مبنى الكلية ليلا عبر باب المستشفى الملحق بها.



صعد الطالب إلى الطابق الرابع وقفز من أعلى ليسقط جثة هامدة، وسط بركة دماء.



وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن أسرة المتوفي تقيم بدولة الكويت ويعاني من أزمة نفسية تسببت في ابتعاده عن التعامل مع الآخرين، "منطوي على نفسه" فقرر التخلص من حياته بتلك الطريقة.



جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.