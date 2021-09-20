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مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:01 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر، والذي يقام حاليًا في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021 في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.
بيت السناري
ويحيي الحفلات داخل بيت السناري عدة فرق أبرزها: الروضة، ونور النبي ﷺ، وأعلام المصطفى، والأبرار، ومولاي، وراشي للألحان القبطية من مصر، وكورال العائلة المقدسة ودنقلا من السودان، وصدى الشام من سوريا، بالإضافة إلى فرق من فلسطين والأردن واليمن.
 رسالة سلام إلى العالم
وتُقدم العروض تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة؛ التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان (المحبة- التسامح- السلام).

وجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تُعرَض أيضًا في القلعة، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، والمتحف القبطي "مجمع الأديان". ويُشارك في المهرجان 33 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، فضلًا عن الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان، ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان، بالإضافة إلى مشاركة خاصة للفرق السورية المقيمة في مصر. وستكون الأردن ضيف شرف المهرجان هذا العام.

الكلمات المفتاحية

مهرجان سماع الدولي مهرجان مكتبة الإسكندرية إنشاد

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