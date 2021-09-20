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4 قرارات من "التعليم" لمواجهة الأزمات المحتملة قبل الدراسة.. تعرف عليهم
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:02 م
محمد العطار
اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات جديدة في إطار استعدادها للعام الدراسي المقبل، وذلك تجنبًا لأي أزمات محتملة خلال الفترة المقبلة.
مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.
مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.
تسليم الكتب مقابل دفع المصروفات
كما أصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، أكدت فيه أنه حرصا من الوزارة على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلي بناء الشخصية السوية، وعملا على توفير الإمكانيات المادية وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية، لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022.
التقديم بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كما أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 20 سبتمبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح للوظائف التالية ( مسئول جودة، مسئول تنمية مهنية، مسئول موارد بشرية، مسئول التقييم والامتحانات، المشرف على التقويم والتوظيف، مسئول المناهج والخطط الدراسية، مسئول التوظيف)، وعلى المتقدمين الاطلاع على الوصف الوظيفي وكافة شروط الإلتحاق بكل وظيفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإرسال السيرة الذاتية وصحيفة الأحوال علي البريد الإلكتروني [email protected]، مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها بالعنوان، وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة دون الإشارة إلى الوظيفة المراد التقدم إليها أو الطلبات التي يتم إرسالها بعد 30 سبتمبر 2021.
التطوع للعمل في المدارس
كما كشفت الوزارة آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، موضحة أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.