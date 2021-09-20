4 قرارات من "التعليم" لمواجهة الأزمات المحتملة قبل الدراسة.. تعرف عليهم

مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.

تسليم الكتب مقابل دفع المصروفات







التقديم بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية





كما أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 20 سبتمبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021.





التطوع للعمل في المدارس





