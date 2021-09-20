Advertisements

البورصة المصرية تتكبد 10.9 مليار جنيه خسائر سوقية في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات المصريين ،  ومازال هناك الموجات البيعية المتبادلة بين الاسهم القائدة و الصغيرة و المتوسطة مع الحديث عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وخسر غلق رأس المال السوقي  نحو 10.9 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوى 706.751 مليار جنيه 

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 348.8 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية ، وتم التداول على 211 سهم، ارتفع منهم نحو 13 سهم، وانخفض نحو 140 سهم، ولم تتغير مستويات 40 سهم.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ يوم

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رحيل كريستيانو يؤثر على يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعلن مدة غياب نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

02:28 م

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements