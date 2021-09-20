البورصة المصرية تتكبد 10.9 مليار جنيه خسائر سوقية في ختام جلسة الإثنين

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات المصريين ، ومازال هناك الموجات البيعية المتبادلة بين الاسهم القائدة و الصغيرة و المتوسطة مع الحديث عن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.





وخسر غلق رأس المال السوقي نحو 10.9 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوى 706.751 مليار جنيه





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 348.8 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية ، وتم التداول على 211 سهم، ارتفع منهم نحو 13 سهم، وانخفض نحو 140 سهم، ولم تتغير مستويات 40 سهم.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.