سيدة تنقل الأنابيب بالمنيا: "بشتغل علشان أساعد زوجي" (فيديو)

قالت أم ولاء، أول سيدة تحصل على رخصة القيادة المهنية الأولى وتعمل في نقل اسطوانات الغاز بالمنيا، إنها تعمل بمشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وحصلت على مشروع توزيع اسطوانات غاز تابع لوزارة التموين، وحصلت على رخصة قيادة مهنية، وتعمل سائق على سيارة نقل، وتقوم بتوزيع اسطوانات الغاز على البقالين التموينيين.





وأضافت "أم ولاء"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنها حصلت على رخصة قيادة منذ 19 عاما، وفي الوقت الحالي حصلت على رخصة مهنية أولى كأول سيدة على مستوى الصعيد تحصل على هذه الرخصة، معقبة: "اتفقت انا وزوجي لو جتلي فرصة عمل يوافق اني اشتغل ونساعد بعض لنحسن مستوى معيشتنا".



