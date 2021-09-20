ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة

يستعرض" الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مبارايات اليوم الثاني من عمر الجولة الرابعة والتي انطلقت مساء الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري.









ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مبارايات اليوم الثالث من الجولة الرابعة

عزز الإيطالي تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صدارته لهدافي الكالتشيو ب5 أهداف، بعد ما تمكن من تسجيل هدف في تعادل فريقه أمام كالياري بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب " تورينو الأولمبي".









فيما جاء البرازيلي جواو بيدرو ثاني الترتيب برصيد 4 أهداف، بعد تسجيله هدف في تعادل فريقه أمام لاتسيو بهدفين مقابل اثنين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب " تورينو الأولمبي".









وحل الأرجنتيني لاورتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان في المركز الثالث ب3 أهداف، بعد تسجيله هدف في فوز الانتر على بولوينا بسداسية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى.









وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:

شيرو إيموبيلي - لاتسيو 5

جواو بيدرو - كالياري 4

لاوتارو مارتينيز - إنتر 3

إدين دجيكو - إنتر 3

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا 3

جوردان فيريتو - روما 3

بيليجريني - روما 3

لورينزو دي سيلفستري - بولونيا 2

أوليفييه جيرو - ميلان 2

ماتيا زاكايني - هيلاس فيرونا 2

خواكين كوريا - إنتر 2

جيرارد ديولوفيو - أودينيزي 2

دوفان زاباتا - أتالانتا 2

رفائيل لياو - ميلان 2

محمد فارس - جنوى 2

فيليب دجوريتشيتش - ساسوولو 2

ميلان شكرينيار - إنتر 2



