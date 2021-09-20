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فايزر تعلن أن لقاحها المضاد لكورونا آمن للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت فايزر، اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا آمن للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا فايزر

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