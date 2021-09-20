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مؤشر سوق أبو ظبي يتراجع 0.6% في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:09 م
مؤشر سوق أبو ظبي
مؤشر سوق أبو ظبي
نيفين سمير
أنهت بورصة أبو ظبي تعاملات اليوم علي تراجع ، خسر مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.6 % ، في طريقه لمواصلة خسائر الجلسة السابقة ، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنوك الدولة ، 0.6%.

قال البنك المركزي الإماراتي في تقرير نُشر امس الأحد إن البنك المركزي الإماراتي يرى مخاطر متزايدة للتدفقات المالية غير المشروعة الناشئة عن الوباء ، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حدد البنك مخاطر الاحتيال المرتبطة بـ COVID-19 ، بما في ذلك الشركات أو الأفراد الذين يقدمون مطالبات كاذبة للتأهل لإجراءات التحفيز الحكومية. يأتي التقرير في الوقت الذي يكثف فيه البنك المركزي جهوده لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.8٪ ، حيث تم تداول معظم الأسهم المدرجة في المؤشر باللون الأحمر بما في ذلك شركة التطوير العقاري إعمار العقارية ، التي تراجعت بنسبة 1.2٪.


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