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عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:11 م
برشلونة
برشلونة
محمد أيمن

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة قوية أمام فريق نادي غرطانة اليوم الاثنين لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

غيابات بالجملة تضرب نادي برشلونة 

وقبل المباراة يخوض كومان تلك المواجهة وسط غيابات بالجملة أبرزها بيدري وجوردي ألبا بالإضافة إلى أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وكذلك مارتن برايثوايت وسيرجيو أجويرو.

ويحتل البلوجرانا قبل تلك المواجهة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني الموسم الجاري برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات وتتبقى له مواجهة مؤجلة امام فريق نادي إشبيلية.

الكلمات المفتاحية

غرناطة برشلونة الدوري الاسباني

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