Advertisements

تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع ختام التعاملات

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:13 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت، تعاملات يوم الاثنين علي تراجع جماعي ؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.08%، وانخفض السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.01%، وتراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.23% و0.29% على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنسبة 42.1% لتصل إلى 63.59 مليون دينار مقابل 44.74 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول بنسبة 28.4% لتصل إلى 357.83 مليون سهم مقابل 278.80 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.44%، بينما تراجع 8 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 0.85%.

وجاء سهم "استهلاكية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 42.02%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.35%.

وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 6.29 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.72%، بينما تصدر سهم "البيت" نشاط الكميات بتداول 29.61 مليون سهم مرتفعاً بنحو 3.92%

أخبار تهمك

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

رحيل كريستيانو يؤثر على يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

كومان يستقر على بديل بيدري أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ 12 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن مدة غياب نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ يوم

موقف الأهلي من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

02:28 م

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

08:26 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements