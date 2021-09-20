تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات يوم الاثنين علي تراجع جماعي ؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.08%، وانخفض السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.01%، وتراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.23% و0.29% على الترتيب.





وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنسبة 42.1% لتصل إلى 63.59 مليون دينار مقابل 44.74 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول بنسبة 28.4% لتصل إلى 357.83 مليون سهم مقابل 278.80 مليون سهم بجلسة الأحد.





وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.44%، بينما تراجع 8 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 0.85%.





وجاء سهم "استهلاكية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 42.02%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.35%.



