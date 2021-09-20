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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع ختام التعاملات
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:13 م
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات يوم الاثنين علي تراجع جماعي ؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.08%، وانخفض السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.01%، وتراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.23% و0.29% على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنسبة 42.1% لتصل إلى 63.59 مليون دينار مقابل 44.74 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول بنسبة 28.4% لتصل إلى 357.83 مليون سهم مقابل 278.80 مليون سهم بجلسة الأحد.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.44%، بينما تراجع 8 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 0.85%.
وجاء سهم "استهلاكية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 42.02%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.35%.
وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 6.29 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.72%، بينما تصدر سهم "البيت" نشاط الكميات بتداول 29.61 مليون سهم مرتفعاً بنحو 3.92%